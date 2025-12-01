Les P’tites Histoires Médiathèque-ludothèque Craon

Les P’tites Histoires

Médiathèque-ludothèque 18 Rue Flandres-Dunkerque Craon Mayenne

Début : 2025-12-17 11:00:00

fin : 2025-12-17 11:30:00

2025-12-17

Des histoires pour tous à partir de 3 ans.

Animation dans les bibliothèques et médiathèques-ludothèques du territoire

Gratuit

Durée 30 min

Sur réservation

Cossé-le-Vivien 02 43 91 79 77 bibliothequecosselevivien@paysdecraon.fr

Renazé 02 43 12 81 60 biblioludorenaze@paysdecraon.fr

Craon et dans les autres bibliothèques 02 43 06 07 25 mediatheque@paysdecraon.fr .

Médiathèque-ludothèque 18 Rue Flandres-Dunkerque Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 07 25 mediatheque@paysdecraon.fr

Stories for all ages 3 and up.

Geschichten für alle ab 3 Jahren.

Storie per tutti, dai 3 anni in su.

Cuentos para todos, a partir de 3 años.

