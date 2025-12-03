Les P’tites Histoires de la Constellation Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier
Les P’tites Histoires de la Constellation Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier mercredi 3 décembre 2025.
Les P’tites Histoires de la Constellation Mercredi 3 décembre, 14h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-03T14:30:00 – 2025-12-03T16:00:00
Fin : 2025-12-03T14:30:00 – 2025-12-03T16:00:00
Préparons les rennes pour leur voyage en traîneau
Lecture découverte d’albums suivie d’une animation ludique ou créative.
Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]
Les gardiens du Grand Nord Lecture Atelier créatif