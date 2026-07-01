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Les p’tites histoires de la Micro-Folie, Chapelle de l’Observance, Draguignan

mardi 7 juillet 2026 · Chapelle de l'Observance · Draguignan

Les p’tites histoires de la Micro-Folie, Chapelle de l’Observance, Draguignan

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
Chapelle de l'Observance
Adresse
2 montée du rigoulier draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var

Les p’tites histoires de la Micro-Folie 7 juillet – 25 août, certains mardis Chapelle de l’Observance Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T10:30:00+02:00 – 2026-07-07T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-25T10:30:00+02:00 – 2026-08-25T11:30:00+02:00

Les p’tites histoires de la Micro-Folie

Conte et œuvres d’art pour les 3-6 ans

Réservation sur billetterieculture.dracenie.com/expositions-culture-en-dracenie.html

– Mardi 7 juillet / 28 juillet / 4 août / 11 août / 18 août / 25 août à 10h30

Chapelle de l’Observance 2 montée du rigoulier draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://billetterieculture.dracenie.com/expositions-culture-en-dracenie.html »}]
Conte et œuvres d’art pour les 3-6 ans

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