Les p’tites histoires de la Micro-Folie, Chapelle de l’Observance, Draguignan
mardi 7 juillet 2026 · Chapelle de l'Observance · Draguignan
Informations pratiques
Les p’tites histoires de la Micro-Folie 7 juillet – 25 août, certains mardis Chapelle de l’Observance Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T10:30:00+02:00 – 2026-07-07T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-25T10:30:00+02:00 – 2026-08-25T11:30:00+02:00
Les p’tites histoires de la Micro-Folie
Conte et œuvres d’art pour les 3-6 ans
Réservation sur billetterieculture.dracenie.com/expositions-culture-en-dracenie.html
– Mardi 7 juillet / 28 juillet / 4 août / 11 août / 18 août / 25 août à 10h30
Chapelle de l’Observance 2 montée du rigoulier draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://billetterieculture.dracenie.com/expositions-culture-en-dracenie.html »}]
Conte et œuvres d’art pour les 3-6 ans
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