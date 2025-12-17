Les P’tites histoires de Noël Médiathèque Johel Blaye

Les P'tites histoires de Noël

Les P’tites histoires de Noël Médiathèque Johel Blaye samedi 20 décembre 2025.

Les P’tites histoires de Noël

Médiathèque Johel 27 Cours de la République Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-12-20

Pascale et Sophie vous accueillent à la médiathèque de Blaye pour vous raconter histoires et contes de Noël.   .

Médiathèque Johel 27 Cours de la République Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 42 23 58 33 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les P’tites histoires de Noël

L’événement Les P’tites histoires de Noël Blaye a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Blaye