Les P’tites histoires de Noël Médiathèque Johel Blaye

Les P’tites histoires de Noël

Médiathèque Johel 27 Cours de la République Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Pascale et Sophie vous accueillent à la médiathèque de Blaye pour vous raconter histoires et contes de Noël. .

English : Les P’tites histoires de Noël

