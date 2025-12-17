Les P’tites histoires de Noël Médiathèque Johel Blaye
Médiathèque Johel 27 Cours de la République Blaye Gironde
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Pascale et Sophie vous accueillent à la médiathèque de Blaye pour vous raconter histoires et contes de Noël. .
