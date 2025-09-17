LES P’TITES HISTOIRES DU MERCREDI Place de l’Hôtel de Ville Cazères

LES P’TITES HISTOIRES DU MERCREDI Place de l’Hôtel de Ville Cazères mercredi 17 septembre 2025.

LES P’TITES HISTOIRES DU MERCREDI

Place de l’Hôtel de Ville MEDIATHEQUE Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 16:30:00

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17

Mercredi 17 Septembre

A partir de 16h30

Des p’tites histoires pour les p’tits bouts de 3 à 6 ans. .

Place de l’Hôtel de Ville MEDIATHEQUE Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 10 05 bibliocazeres@mairie-cazeres.fr

English :

Wednesday September 17th

From 4:30 pm

German :

Mittwoch, den 17. September

Ab 16:30 Uhr

Italiano :

Mercoledì 17 settembre

Dalle 16.30

Espanol :

Miércoles 17 de septiembre

A partir de las 16.30 h

L’événement LES P’TITES HISTOIRES DU MERCREDI Cazères a été mis à jour le 2025-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE