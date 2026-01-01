Les p’tites histoires du mercredi les chevaliers Médiathèque municipale Gannat
Les p’tites histoires du mercredi les chevaliers Médiathèque municipale Gannat mercredi 14 janvier 2026.
Les p’tites histoires du mercredi les chevaliers
Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat Allier
Début : 2026-01-14 15:00:00
fin : 2026-01-14 16:00:00
2026-01-14
Plongez dans l’univers des livres et la magie de la lecture ! Direction le Moyen Âge avec des histoires de chevaliers pour les enfants de 4 à 8 ans. Un moment de découverte et d’émerveillement à la médiathèque.
Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 38 41 mediatheque@ville-gannat.fr
English :
Immerse yourself in the world of books and the magic of reading! Head for the Middle Ages with stories of knights for children aged 4 to 8. A moment of discovery and wonder at the mediatheque.
