Les p’tites histoires du mercredi les chevaliers Médiathèque municipale Gannat

Les p’tites histoires du mercredi les chevaliers

Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat Allier

Début : 2026-01-14 15:00:00

fin : 2026-01-14 16:00:00

2026-01-14

Plongez dans l’univers des livres et la magie de la lecture ! Direction le Moyen Âge avec des histoires de chevaliers pour les enfants de 4 à 8 ans. Un moment de découverte et d’émerveillement à la médiathèque.

Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 38 41 mediatheque@ville-gannat.fr

English :

Immerse yourself in the world of books and the magic of reading! Head for the Middle Ages with stories of knights for children aged 4 to 8. A moment of discovery and wonder at the mediatheque.

