Les p’tites histoires du samedi Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes

entré libre

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:00

Fin : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:00

Un doux moment de lecture pour éveiller les tout-petits au plaisir des mots et des images, guidés par les voix bienveillantes de vos bibliothécaires. Une invitation à partager, rêver et grandir ensemble au fil des histoires.

Bibliothèque Champs-Manceaux 15 rue René Moine 35000 Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 90 https://www.bibliotheques.rennes.fr/

