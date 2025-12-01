Les P’tites Histoires du Samedi Médiathèque Bourbriac

Les P’tites Histoires du Samedi

Médiathèque 11 Place du Centre Bourbriac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Lecture à destination des enfants à partir de 3 ans (accompagnés d’un adulte). Ces temps de lectures vous sont proposés par une bénévole de l’association Lire et Faire Lire. .

Médiathèque 11 Place du Centre Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 07 10

