Les P’tites Histoires du Samedi Médiathèque Bourbriac
Les P’tites Histoires du Samedi Médiathèque Bourbriac samedi 13 décembre 2025.
Les P’tites Histoires du Samedi
Médiathèque 11 Place du Centre Bourbriac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 11:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Lecture à destination des enfants à partir de 3 ans (accompagnés d’un adulte). Ces temps de lectures vous sont proposés par une bénévole de l’association Lire et Faire Lire. .
Médiathèque 11 Place du Centre Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 07 10
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les P’tites Histoires du Samedi Bourbriac a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol