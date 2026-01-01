Les P’tites Histoires du Samedi Médiathèque-Ludothèque Bourbriac
Médiathèque-Ludothèque 11 Place du Centre Bourbriac Côtes-d’Armor
Suzanne, bénévole de Lire et Faire Lire propose aux enfants, à partir de 3 ans, de venir écouter des histoires. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Sans réservation. .
Médiathèque-Ludothèque 11 Place du Centre Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 07 10
