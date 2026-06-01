Les P’tites Histoires Médiathèque municipale Magescq
Les P’tites Histoires Médiathèque municipale Magescq mercredi 24 juin 2026.
Magescq
Les P’tites Histoires
Médiathèque municipale 21 Avenue de Maremne Magescq Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 11:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Lectures d’albums par votre bibliothécaire pour le plus grand plaisir des petits. De 6 mois à 4 ans
Lectures d’albums par votre bibliothécaire pour le plus grand plaisir des petits. De 6 mois à 4 ans .
Médiathèque municipale 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr
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English : Les P’tites Histoires
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L’événement Les P’tites Histoires Magescq a été mis à jour le 2026-06-03 par OTI LAS