Les P’tites Histoires Médiathèque municipale Magescq

Magescq

Les P’tites Histoires

Médiathèque municipale 21 Avenue de Maremne Magescq Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 11:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Lectures d’albums par votre bibliothécaire pour le plus grand plaisir des petits. De 6 mois à 4 ans

Lectures d’albums par votre bibliothécaire pour le plus grand plaisir des petits. De 6 mois à 4 ans .

Médiathèque municipale 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr

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English : Les P’tites Histoires

Book readings by your librarian to delight the little ones. From 6 months to 4 years

L’événement Les P’tites Histoires Magescq a été mis à jour le 2026-06-03 par OTI LAS