Les p’tites histoires Médiathèque Magescq
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque · Magescq
Informations pratiques
Magescq
Les p’tites histoires
Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 11:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Lectures d’albums jeunesse par votre bibliothécaire pour le plus grand plaisir des petits ! De 6 mois à 4 ans
Lectures d’albums jeunesse par votre bibliothécaire pour le plus grand plaisir des petits ! De 6 mois à 4 ans .
Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr
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English : Les p’tites histoires
Children’s picture book readings by your librarian—a treat for the little ones! Ages 6 months to 4 years
L’événement Les p’tites histoires Magescq a été mis à jour le 2026-09-08 par OTI LAS