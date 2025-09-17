Les p’tites histoires Médiathèque Saint-Georges-de-Didonne
Les p’tites histoires Médiathèque Saint-Georges-de-Didonne mercredi 17 septembre 2025.
Les p’tites histoires
Médiathèque 9 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2025-09-17 10:00:00
fin : 2025-09-24
Les P’tites Histoires à la Médiathèque contes spécialement conçus pour les tout-petits.
Médiathèque 9 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 19 42 mediatheque@sgdd.fr
English :
Les P?tites Histoires à la Médiathèque tales specially designed for toddlers.
German :
Les P?tites Histoires à la Médiathèque (Die kleinen Geschichten in der Mediathek) Geschichten, die speziell für Kleinkinder geschrieben wurden.
Italiano :
Les P?tites Histoires à la Médiathèque racconti appositamente studiati per i più piccoli.
Espanol :
Les P?tites Histoires à la Médiathèque cuentos especialmente diseñados para los más pequeños.
