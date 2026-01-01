Les P’tites Histoires spécial hiver Médiathèque Saint-Georges-de-Didonne

Les P’tites Histoires spécial hiver

Médiathèque 9 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

2026-01-14 10:00:00

fin : 2026-01-14

2026-01-14

La médiathèque vous invite à partager un moment tout doux avec votre enfant lors de l’animation Les P’tites Histoires , spécialement conçue pour les enfants de moins de 3 ans.

The multimedia library invites you to share a gentle moment with your child at the Les P?tites Histoires event, specially designed for children under 3.

