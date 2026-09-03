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Les P’tites Histoires : Vive le vent d’hiver ! Bibliothèque Municipale Renée Guilloux Binic-Étables-sur-Mer

mercredi 24 février 2027 · Bibliothèque Municipale Renée Guilloux · Binic-Étables-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 24 février 2027
Fin
mercredi 24 février 2027
Heure de début
14:00:00
Lieu
Bibliothèque Municipale Renée Guilloux
Adresse
8 Rue Général Leclerc
Ville
22680 Binic-Étables-sur-Mer
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Binic-Étables-sur-Mer

Les P’tites Histoires : Vive le vent d’hiver !

Bibliothèque Municipale Renée Guilloux 8 Rue Général Leclerc Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-24 14:00:00
fin : 2027-02-24

Date(s) :
2027-02-24

Préparez-vous à embarquer vos enfants dans un tourbillon d’aventures et d’imagination !
Les P’tites Histoires, c’est LE rendez-vous du mercredi à ne pas manquer, pour les
petits curieux à partir de 4 ans et leurs parents.

Découvrez chaque 1er mercredi des vacances scolaires à 14h, une programmation
pleine de surprises et d’univers merveilleux. Sur inscription.

•21 octobre : Première escale au pays des histoires
•24 février : Vive le vent d’hiver !
•21 avril : Le monde des contes
•7 juillet : Séance hors les murs sur le thème du festival Partir en Livre   .

Bibliothèque Municipale Renée Guilloux 8 Rue Général Leclerc Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 79 04 

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English :

L’événement Les P’tites Histoires : Vive le vent d’hiver ! Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-03 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

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