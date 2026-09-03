Les P’tites Histoires : Vive le vent d’hiver ! Bibliothèque Municipale Renée Guilloux Binic-Étables-sur-Mer
mercredi 24 février 2027 · Bibliothèque Municipale Renée Guilloux · Binic-Étables-sur-Mer
Informations pratiques
Binic-Étables-sur-Mer
Les P’tites Histoires : Vive le vent d’hiver !
Bibliothèque Municipale Renée Guilloux 8 Rue Général Leclerc Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-24 14:00:00
fin : 2027-02-24
Date(s) :
2027-02-24
Préparez-vous à embarquer vos enfants dans un tourbillon d’aventures et d’imagination !
Les P’tites Histoires, c’est LE rendez-vous du mercredi à ne pas manquer, pour les
petits curieux à partir de 4 ans et leurs parents.
Découvrez chaque 1er mercredi des vacances scolaires à 14h, une programmation
pleine de surprises et d’univers merveilleux. Sur inscription.
•21 octobre : Première escale au pays des histoires
•24 février : Vive le vent d’hiver !
•21 avril : Le monde des contes
•7 juillet : Séance hors les murs sur le thème du festival Partir en Livre .
Bibliothèque Municipale Renée Guilloux 8 Rue Général Leclerc Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 79 04
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L’événement Les P’tites Histoires : Vive le vent d’hiver ! Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-03 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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