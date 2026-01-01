Les P’tites Lectures de Pascale Blanzac Coteaux-du-Blanzacais
jeudi 29 janvier 2026.
Les P’tites Lectures de Pascale
Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 10:30:00
fin : 2026-01-29
Date(s) :
2026-01-29 2026-03-19
Accompagnés des parents ou des nounous, les tout petits ont rendez-vous avec Pascale Ardoin pour un moment de douceur en histoires.
Durée 30 mn, 0-3 ans, gratuit sur réservation
.
Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93 mediathequeblanzac@cdc4b.com
English : Les P’tites Lectures de Pascale
Accompanied by parents or nannies, little ones meet Pascale Ardoin for a gentle moment of storytelling.
Length 30 mins, 0-3 years, free on reservation
