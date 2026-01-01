Les P’tites Lectures de Pascale Blanzac Coteaux-du-Blanzacais

Les P’tites Lectures de Pascale

Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

Début : 2026-01-29 10:30:00

fin : 2026-01-29

2026-01-29 2026-03-19

Accompagnés des parents ou des nounous, les tout petits ont rendez-vous avec Pascale Ardoin pour un moment de douceur en histoires.

Durée 30 mn, 0-3 ans, gratuit sur réservation

Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93 mediathequeblanzac@cdc4b.com

English : Les P’tites Lectures de Pascale

Accompanied by parents or nannies, little ones meet Pascale Ardoin for a gentle moment of storytelling.

Length 30 mins, 0-3 years, free on reservation

