Les p’tites mains de l’olivier Sainte-Sigolène
Les p’tites mains de l’olivier Sainte-Sigolène dimanche 8 février 2026.
Les p’tites mains de l’olivier
place Jean Salque Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
3€ le carton
10€ les 4 cartons
Début : 2026-02-08 12:30:00
fin : 2026-02-08 20:00:00
2026-02-08
Venez passer un agréable moment en famille et tentez de remporter un de nos magnifiques lots
Vélo électrique (829€), TV 130 cm (499€), carte Kdo (400€), Airfryer , parfums, place ASSE, ciné, massages, nombreux autres lots
place Jean Salque Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 37 92 78
English :
Come and have a great time with your family and try to win one of our magnificent prizes
Electric bike (829?), 130 cm TV (499?), Kdo card (400?), Airfryer , perfumes, ASSE tickets, cinema tickets, massages and many other prizes
L’événement Les p’tites mains de l’olivier Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron