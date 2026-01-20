Les p’tites mains de l’olivier

place Jean Salque Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

3€ le carton

10€ les 4 cartons

Début : 2026-02-08 12:30:00

Début : 2026-02-08 12:30:00

fin : 2026-02-08 20:00:00

2026-02-08

2026-02-08

Venez passer un agréable moment en famille et tentez de remporter un de nos magnifiques lots

Vélo électrique (829€), TV 130 cm (499€), carte Kdo (400€), Airfryer , parfums, place ASSE, ciné, massages, nombreux autres lots

.

place Jean Salque Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 37 92 78

English :

Come and have a great time with your family and try to win one of our magnificent prizes

Electric bike (829?), 130 cm TV (499?), Kdo card (400?), Airfryer , perfumes, ASSE tickets, cinema tickets, massages and many other prizes

L’événement Les p’tites mains de l’olivier Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron