Les « P’tites Notes » fêtent la musique Champigny-sur-Veude 25 juin 2025 07:00

Indre-et-Loire

Les « P’tites Notes » fêtent la musique Place Chaïm Soutine Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-06-25

fin : 2025-06-25

Date(s) :

2025-06-25

Venez assister au dernier concert de la saison des P’tites Notes, la chorale de Champigny-sur-Veude, à l’occasion de la fête de la musique.

Venez assister au dernier concert de la saison des P’tites Notes, la chorale de Champigny-sur-Veude, à l’occasion de la fête de la musique.

Un pot convivial clôturera la soirée. .

Place Chaïm Soutine

Champigny-sur-Veude 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Come and enjoy the last concert of the season by Les P’tites Notes, the Champigny-sur-Veude choir, on the occasion of the Fête de la Musique.

German :

Besuchen Sie das letzte Konzert der Saison von Les P’tites Notes, dem Chor aus Champigny-sur-Veude, anlässlich des Musikfests.

Italiano :

Venite a godervi l’ultimo concerto della stagione di Les P’tites Notes, il coro di Champigny-sur-Veude, in occasione della Fête de la Musique.

Espanol :

Venga a disfrutar del último concierto de la temporada de Les P’tites Notes, el coro de Champigny-sur-Veude, con motivo de la Fiesta de la Música.

L’événement Les « P’tites Notes » fêtent la musique Champigny-sur-Veude a été mis à jour le 2025-06-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme