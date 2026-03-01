Les p’tites oreilles (0-3 ans) Bibliothèque Xavier-Grall Landivisiau

Les p’tites oreilles (0-3 ans)

Bibliothèque Xavier-Grall 26 Rue Général Mangin Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 10:00:00

fin : 2026-03-25 10:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Un bouquet de comptines, poèmes, chansons, jeux de doigts et petites histoires.

Modalités Sur inscription au 02.98.68.39.37 (à partir du 10 mars).

Renseignements et inscriptions 02 98 68 39 37

Attention Les semaines de Rendez-vous des histoires pas d’ouverture de l’espace bébés de 9h30 à 11h30. .

Bibliothèque Xavier-Grall 26 Rue Général Mangin Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37

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English : Les p’tites oreilles (0-3 ans)

L’événement Les p’tites oreilles (0-3 ans) Landivisiau a été mis à jour le 2026-03-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX