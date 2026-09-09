Les p’tites oreilles #1 | Lectures pour les 4-7 ans l’Archipel Fouesnant

Informations pratiques

Fouesnant

Les p’tites oreilles #1 | Lectures pour les 4-7 ans

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 11:00:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

De 4 à 7 ans | Avec les médiathécaires Anaïs et Stéphanie

Les plus grands ont aussi leur rendez-vous pour écouter des histoires bien de leur âge à la Médiathèque de Fouesnant.

Chaque période de vacances scolaires, retrouvons-nous pour aller à la découverte d’histoires variées.

Tous les rendez-vous les p’tites oreilles en 2026-2027: les jeudis 29 octobre, 4 mars (avec Maud Begon, illustratrice de livres jeunesse) et 29 avril à 11h00 .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

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English :

L’événement Les p’tites oreilles #1 | Lectures pour les 4-7 ans Fouesnant a été mis à jour le 2026-09-09 par OT FOUESNANT LES GLENAN