Les p’tites oreilles #1 | Lectures pour les 4-7 ans l’Archipel Fouesnant
jeudi 29 octobre 2026 · l'Archipel · Fouesnant
Informations pratiques
Fouesnant
Les p’tites oreilles #1 | Lectures pour les 4-7 ans
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 11:00:00
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-29
De 4 à 7 ans | Avec les médiathécaires Anaïs et Stéphanie
Les plus grands ont aussi leur rendez-vous pour écouter des histoires bien de leur âge à la Médiathèque de Fouesnant.
Chaque période de vacances scolaires, retrouvons-nous pour aller à la découverte d’histoires variées.
Tous les rendez-vous les p’tites oreilles en 2026-2027: les jeudis 29 octobre, 4 mars (avec Maud Begon, illustratrice de livres jeunesse) et 29 avril à 11h00 .
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les p’tites oreilles #1 | Lectures pour les 4-7 ans Fouesnant a été mis à jour le 2026-09-09 par OT FOUESNANT LES GLENAN
À voir aussi à Fouesnant (Finistère)
- Visite guidée du fort et phare de Penfret, Phare de Penfret, île Penfret / Archipel des Glénan, Fouesnant, Fouesnant 19 septembre 2026
- Vivre à Penfret : histoires d’hier et d’aujourd’hui, Maisons des gardiens de phare, Fouesnant 19 septembre 2026
- Portes ouvertes modélisme Centre du Quinquis Fouesnant 19 septembre 2026
- Les journées du patrimoine à Fouesnant-les Glénan visite du phare de Penfret Office de tourisme de Fouesnant Fouesnant 19 septembre 2026
- Concert à Kerbader Duo Elodie JAFFRÉ au chant breton et Awena LUCAS à la harpe celtique Chapelle Kerbader Fouesnant Fouesnant 19 septembre 2026