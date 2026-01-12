Les P’tites Oreilles Bibliothèque Triangle Rennes
Les P’tites Oreilles Bibliothèque Triangle Rennes 21 janvier et 11 février dans la limite des places disponibles
Lectures petite enfance, par les bibliothécaires
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-21T10:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-11T17:30:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 95
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93