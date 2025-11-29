Les ptites oreilles de René rue Dixmude Lesneven
Les ptites oreilles de René rue Dixmude Lesneven samedi 29 novembre 2025.
Les ptites oreilles de René
rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Histoires et comptines autour de la nuit pour les petites oreilles jusqu’à 3 ans !
Sur inscription. .
rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les ptites oreilles de René Lesneven a été mis à jour le 2025-10-31 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne