Les p'tites oreilles de René rue Dixmude Lesneven
Les p’tites oreilles de René rue Dixmude Lesneven samedi 20 décembre 2025.
Les p’tites oreilles de René
rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:30:00
fin : 2025-12-20 11:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Histoires et comptines pour les 0-3 ans, pour patienter en attendant le Père Noël !
Gratuit sur inscription.
rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne
