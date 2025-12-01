Les p’tites oreilles de René rue Dixmude Lesneven

Les p’tites oreilles de René

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Début : 2025-12-20 10:30:00

fin : 2025-12-20 11:00:00

2025-12-20

Histoires et comptines pour les 0-3 ans, pour patienter en attendant le Père Noël !

Gratuit sur inscription. .

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne

