Les p’tites oreilles de René rue Dixmude Lesneven

Début : 2026-01-24 10:30:00
fin : 2026-01-24 11:00:00
2026-01-24
Comptines et histoires pour les 0-3 ans autour du thème des Nuits de la lecture Ville ou Campagne ?
Sur inscription. .
rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
