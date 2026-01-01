Les p’tites oreilles de René rue Dixmude Lesneven

Les p’tites oreilles de René

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Début : 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-01-24 11:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Comptines et histoires pour les 0-3 ans autour du thème des Nuits de la lecture Ville ou Campagne ?

Sur inscription. .

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

