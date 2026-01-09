Les p’tites oreilles | Lecture pour les 4-7 ans l’Archipel Fouesnant

Les p’tites oreilles | Lecture pour les 4-7 ans

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 11:00:00

fin : 2026-02-26 12:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Les plus grands ont aussi leur rendez-vous à la Médiathèque de Fouesnant pour écouter des histoires bien de leur âge. Chaque période de vacances scolaires, retrouvons-nous pour aller à la découverte d’histoires variées.

Cette lecture s’intègre dans la programmation consacrée à la Turquie. L’équipe de la Médiathèque y lira quelques contes turcs… .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

