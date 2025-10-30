Les p’tites oreilles | Lectures pour les 4-7 ans Médiathèque de l’Archipel Fouesnant

Médiathèque de l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2025-10-30 11:00:00

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Les plus grands ont aussi leur rendez-vous à la Médiathèque de Fouesnant pour écouter des histoires bien de leur âge. Chaque période de vacances scolaires, retrouvons nous pour aller à la découverte d’histoires variées.

Cette lecture s’intègre dans la programmation consacrée à la Turquie. L’équipe de la Médiathèque et des membres de l’Association Culturelle Turque de Quimper proposeront la lecture bilingue (en turc et en français) de quelques jolies histoires… .

