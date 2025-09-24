Les p’tites pauses lectures Médiathèque Arinthod
Les p’tites pauses lectures Médiathèque Arinthod mercredi 24 septembre 2025.
Les p’tites pauses lectures
Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod Jura
Début : 2025-09-24 16:30:00
fin : 2025-09-24 17:00:00
Un temps pour petites et grandes oreilles à partager où se mêlent comptines et histoires à la médiathèque d’Arinthod de 16h30 à 17h00.
Animé par une bénévole, gratuit et ouvert à tous. Inscription obligatoire. .
Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 82 61 media-arinthod@terredemeraude.fr
