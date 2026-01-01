Les p’tites pauses lectures Médiathèque Arinthod
Les p’tites pauses lectures Médiathèque Arinthod mercredi 14 janvier 2026.
Les p’tites pauses lectures
Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod Jura
Gratuit
Début : 2026-01-14 16:30:00
fin : 2026-01-14 17:00:00
Un temps pour petites et grandes oreilles à partager où se mêlent comptines et histoires à la médiathèque d’Arinthod de 16h30 à 17h00.
Gratuit et ouvert à tous. Inscription conseillée. .
Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 82 61 media-arinthod@terredemeraude.fr
