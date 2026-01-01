Les p’tites pauses lectures Médiathèque Arinthod

Les p’tites pauses lectures

Un temps pour petites et grandes oreilles à partager où se mêlent comptines et histoires à la médiathèque d’Arinthod de 16h30 à 17h00.

Gratuit et ouvert à tous. Inscription conseillée. .

Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 82 61 media-arinthod@terredemeraude.fr

