Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Visite guidée du Château de Vaux, à Miré.

Bienvenue au Château de Vaux, 1ère demeure bâtie par Jean Bourré au XVème siècle et témoignage rare de l’architecture pré-Renaissance. Laissez-vous envoûter par sa silhouette élancée et majestueuse qui jaillit du creux d’un val et domine la campagne environnante.

Les propriétaires des lieux vous accueilleront pour vous conter l’histoire de ce château entièrement tombé en ruine vers 1950, classé Monument Historique en 1977, racheté en 1986 puis patiemment reconstruit par la famille Nitzel.

Jeudi 17 juillet à 15h

Durée 1h15

Gratuit

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

Vaux

Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, guided tour of Château de Vaux, Miré.

German :

Im Rahmen der vom Office de Tourisme de l’Anjou bleu organisierten P’tites Pépites, Geführte Besichtigung des Château de Vaux, in Miré.

Italiano :

Visita guidata al Castello di Vaux, Miré, nell’ambito della serie P’tites Pépites organizzata dall’Ufficio del Turismo dell’Anjou Bleu.

Espanol :

Visita guiada al castillo de Vaux, en Miré, en el marco del ciclo P’tites Pépites organizado por la Oficina de Turismo de Anjou Bleu.

