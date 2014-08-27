Miré

Les P’tites Pépites Charme classique pour une visite d’exception Miré

Vaux Miré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Visite guidée du Château de Vaux, à Miré.

Bienvenue au Château de Vaux, 1ère demeure bâtie par Jean Bourré au XVème siècle et témoignage rare de l’architecture pré-Renaissance. Laissez-vous envoûter par sa silhouette élancée et majestueuse qui jaillit du creux d’un val et domine la campagne environnante.

Les propriétaires des lieux vous accueilleront pour vous conter l’histoire de ce château entièrement tombé en ruine vers 1950, classé Monument Historique en 1977, racheté en 1986 puis patiemment reconstruit par la famille Nitzel.

Jeudi 27 août à 14h

Durée 1h15

Gratuit

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

Vaux Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, guided tour of Château de Vaux, Miré.

L’événement Les P’tites Pépites Charme classique pour une visite d’exception Miré Miré a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu