Début : 2025-07-09 10:30:00

2025-07-09

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Visite guidée de la pépinière Sylvestre Agrumes, à Brain-sur-Longuenée.

La pépinière artisanale Sylvestre Agrumes qui s’est spécialisée dans les agrumes rustiques produit toutes ses plantes localement (semis, greffage, mise en culture). Une visite guidée et une rencontre avec Cédric s’impose. De formation ingénieur agricole, le jeune pépiniériste

vous parlera de sa production de plants d’agrumes et fruitiers rustiques, issus du greffage, de l’histoire de ce projet et vous donnera volontiers des conseils utiles pour chouchouter vos plants d’agrumes.

Un échange autour d’une passion, la nature !

Mercredi 9 juillet à 10h30

Durée 1h15

Gratuit

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

La Robinaie

Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, guided tour of the Sylvestre Citrus Nursery in Brain-sur-Longuenée.

German :

Im Rahmen der vom Office de Tourisme de l’Anjou bleu organisierten P’tites Pépites, geführte Besichtigung der Baumschule Sylvestre Agrumes in Brain-sur-Longuenée.

Italiano :

Visita guidata al vivaio Sylvestre Agrumes di Brain-sur-Longuenée nell’ambito della serie P’tites Pépites organizzata dall’Ufficio del Turismo dell’Anjou Bleu.

Espanol :

Visita guiada al vivero Sylvestre Agrumes de Brain-sur-Longuenée en el marco del ciclo P’tites Pépites organizado por la Oficina de Turismo de Anjou Bleu.

