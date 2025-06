Les P’tites Pépites Couleurs sauvages, palettes naturelles Sainte-Gemmes-d’Andigné Aire de pique nique Segré-en-Anjou Bleu 8 juillet 2025 10:00

Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-07-08 10:00:00

fin : 2025-07-08

2025-07-08

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Atelier Créer avec les couleurs de la nature , à l’aire de pique-nique de Sainte-Gemme-d’Andigné.

Petits et grands sont invités à découvrir les couleurs de la nature, en plein air feuilles, fleurs, terres…

Créez en toute simplicité en extrayant les pigments végétaux selon différentes techniques. Vous pouvez venir avec un carnet et des pinceaux. Du matériel est également prêté sur place.

Mardi 8 juillet à 10h

Durée 1h30

Réservation obligatoire (attention jauge limitée).

Dès 3 ans

Participation libre, à partir de 5€ par personne. .

Aire de pique nique 16 Rue du Pont de l’Argos

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the P’tites Pépites event organized by the Anjou Bleu Tourist Office, « Create with the colors of nature » workshop, at the Sainte-Gemme-d’Andigné picnic area.

German :

Im Rahmen der vom Office de Tourisme de l’Anjou bleu organisierten P’tites Pépites, Workshop « Mit den Farben der Natur gestalten », auf dem Picknickplatz von Sainte-Gemme-d’Andigné.

Italiano :

Nell’ambito dell’evento P’tites Pépites organizzato dall’Ufficio del Turismo dell’Anjou Bleu, laboratorio « Creare con i colori della natura », presso l’area picnic di Sainte-Gemme-d’Andigné.

Espanol :

En el marco de la manifestación P’tites Pépites organizada por la Oficina de Turismo de Anjou Bleu, taller « Crear con los colores de la naturaleza », en el merendero de Sainte-Gemme-d’Andigné.

