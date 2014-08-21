Les P’tites Pépites De la plante à la tisane, il n’y a qu’un pas ! Challain-la-Potherie Challain-la-Potherie vendredi 21 août 2026.

Challain-la-Potherie

Les P’tites Pépites De la plante à la tisane, il n’y a qu’un pas ! Challain-la-Potherie

La Molière Challain-la-Potherie Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 14:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Découverte des plantes médicinales et création d’une tisane personnalisée, à Challain la Potherie.

Ancienne vétérinaire devenue herboriste, Isabelle de Mon Savoureux Jardin vous invite à découvrir les plantes médicinales de son jardin mené en permaculture. Apprenez à reconnaître leurs propriétés, découvrez les secrets de la récolte et du séchage des plantes, puis composez votre propre mélange de tisane parmi plusieurs thématiques digestion, coup de froid, rhumatismes ou sommeil.

Chaque participant repart avec sa création, prête à être dégustée chez soi.

Vendredi 21 août à 14h

Durée 2h30

15€ personne

À partir de 15 ans

Réservation obligatoire (attention jauge limitée) .

La Molière Challain-la-Potherie 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

As part of the P’tites P%E9pites event organized by the Anjou Bleu Tourist Office, discover medicinal plants and create your own personalized herbal tea, in Challain-la-Potherie.

L’événement Les P’tites Pépites De la plante à la tisane, il n’y a qu’un pas ! Challain-la-Potherie Challain-la-Potherie a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu