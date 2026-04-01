Les P’tites Pépites Découverte de l’accrobranche La Jaille-Yvon La Jaille-Yvon
Les P’tites Pépites Découverte de l’accrobranche La Jaille-Yvon La Jaille-Yvon mercredi 22 avril 2026.
La Jaille-Yvon
Les P’tites Pépites Découverte de l’accrobranche La Jaille-Yvon
Route de la Mayenne La Jaille-Yvon Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, découverte de l’accrobranche dans le parcours proposée par Anjou Sport Nature, à la Jaille-Yvon.
Les P’tites Pépites vous donnent rendez-vous pour une découverte de l’accrobranche avec Anjou Sport Nature le mercredi 22 avril à 14h30.
Situé sur la base de loisirs d’Anjou Sport Nature, le parc accrobranche vous invite à vivre une aventure en pleine nature au cœur de la forêt.
Accessible dès 3 ans, il propose un parcours spécialement conçu pour les tout-petits de 3 à 5 ans, idéal pour une première découverte en toute sécurité. Les plus grands pourront se lancer sur 9 parcours à différentes hauteurs, adaptés à tous les niveaux, dont un parcours entièrement composé de tyroliennes pour faire le plein de sensations.
Une activité ludique et sportive à partager en famille ou entre amis, pour prendre de la hauteur !
1h parcours baby
2h parcours junior & adulte (dont 30 min. de briefing)
Début d’activité à 15h
A partir de 3 ans
Réservation obligatoire .
Route de la Mayenne La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, discover accrobranche (tree climbing) on the course proposed by Anjou Sport Nature, at La Jaille-Yvon.
L’événement Les P’tites Pépites Découverte de l’accrobranche La Jaille-Yvon La Jaille-Yvon a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme Anjou bleu
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