Les P’tites Pépites Découverte et initiation à la gravure avec l’Atelier 2 Bis Châteauneuf sur Sarthe Les Hauts-d’Anjou

Les Hauts-d’Anjou

Les P’tites Pépites Découverte et initiation à la gravure avec l’Atelier 2 Bis

Châteauneuf sur Sarthe 19 rue Nationale Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Les P’tites Pépites, programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu. Découverte et initiation à la gravure avec l’Atelier 2 Bis, le mercredi 22 avril 2026..

Les P’tites Pépites, programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu. Participez à un atelier de gravure avec une artiste peintre-graveur, Emma-Özlem Kaya à l’atelier 2 Bis. Vous réaliserez vous-même une estampe grâce à une initiation à la gravure sur plaque à pointe sèche lors du stage, et repartirez avec votre œuvre.

Utile à savoir Matériel sur place fourni. Apporter uniquement son chiffon et sa blouse.

Durée 2h

Réservation obligatoire .

Châteauneuf sur Sarthe 19 rue Nationale Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

Les P’tites Pépites, a program of unsuspected discoveries in Anjou bleu. Discovery and introduction to engraving with Atelier 2 Bis, Wednesday April 22, 2026…

L’événement Les P’tites Pépites Découverte et initiation à la gravure avec l’Atelier 2 Bis Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme Anjou bleu