Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Initiation à la grimpe d’arbre avec le Dédale des Cimes, à la Cornuaille.

Et si vous découvriez la grimpe d’arbre encadrée avec le Dédale des Cimes. Une activité branchée, à tester ! Et oui, parce que chacun son Everest…

Que vous décidiez d’aller à la première branche ou au plus haut des cimes, c’est vous qui fixerez

vos objectifs. Sous l’œil professionnel d’un éducateur spécialisé dans la grimpe d’arbre, vous pourrez explorer ces formidables êtres que sont les arbres.

Vendredi 11 juillet à 16h

Durée 1h

12€ par personne

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

Lieu-dit La Burelière

Val d’Erdre-Auxence 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, tree-climbing initiation with Dédale des Cimes, at La Cornuaille.

German :

Im Rahmen der vom Office de Tourisme de l’Anjou bleu organisierten P’tites Pépites, Einführung in das Baumklettern mit dem Dédale des Cimes, in La Cornuaille.

Italiano :

Nell’ambito degli eventi P’tites Pépites organizzati dall’Ufficio del Turismo dell’Anjou Bleu, introduzione all’arrampicata sugli alberi con Dédale des Cimes, a La Cornuaille.

Espanol :

En el marco de las manifestaciones P’tites Pépites organizadas por la Oficina de Turismo de Anjou Bleu, iniciación a la escalada de árboles con Dédale des Cimes, en La Cornuaille.

