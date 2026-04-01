Angrie

Les p’tites pépites Fours à chaux de la Veurière

La Veurière Angrie Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-04-16 16:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Dans le cadre des p’tites pépites de printemps, visite guidée des fours à chaux de la Veurière, le jeudi 16 avril 2026.

Les p’tites pépites de printemps vous donnent rendez-vous le jeudi 16 avril à 15h pour découvrir cet ensemble architectural , témoin de l’histoire chaufournière.

Découverte des fours Sainte-Anne, témoins du passé industriel de l’Anjou bleu et classés Monuments Historiques.

Visite guidée par le propriétaire du site et des bâtiments annexes dont le logis du régisseur ainsi que la carrière de calcaire-marbre. Projection d’une vidéo à mi-parcours présentant une activité chaufournière artisanale contemporaine.

Réservation obligatoire. .

La Veurière Angrie 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the springtime p’tites pépites program, guided tour of the Veurière lime kilns, Thursday April 16, 2026.

L’événement Les p’tites pépites Fours à chaux de la Veurière Angrie a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme Anjou bleu