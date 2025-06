Les P’tites Pépites Lait frais et douceurs locales St-Michel-et-Chanveaux Ombrée d’Anjou 9 juillet 2025 15:00

Maine-et-Loire

Les P’tites Pépites Lait frais et douceurs locales St-Michel-et-Chanveaux Les P’tits Brillet Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 15:00:00

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Visite guidée de la Ferme des P’tits Brillet, à St Michel et Chanveaux.

Une visite de ferme convertie en bio depuis 2015 qui élève des vaches laitières. Après la présentation de l’exploitation, vous découvrirez l’espace de traite et l’activité au quotidien de la ferme qui transforme son lait en produits laitiers. L’occasion de déguster le fromage fabriqué sur place !

Une sortie idéale pour petits et grands mêlant découverte du monde agricole et plaisir des papilles.

Mercredi 9 juillet à 15h

Durée 1h15

Gratuit

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

Les P’tits Brillet

Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, guided tour of the Ferme des P?tits Brillet, in St Michel et Chanveaux.

German :

Im Rahmen der vom Office de Tourisme de l’Anjou bleu organisierten P’tites Pépites, geführte Besichtigung der Ferme des P?tits Brillet, in St Michel et Chanveaux.

Italiano :

Nell’ambito della serie P’tites Pépites organizzata dall’Ufficio del Turismo dell’Anjou Bleu, visita guidata alla fattoria P’tits Brillet di St Michel et Chanveaux.

Espanol :

En el marco del ciclo P’tites Pépites, organizado por la Oficina de Turismo de Anjou Bleu, visita guiada a la granja P’tits Brillet, en St Michel et Chanveaux.

L’événement Les P’tites Pépites Lait frais et douceurs locales St-Michel-et-Chanveaux Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de tourisme Anjou bleu