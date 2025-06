Les P’tites Pépites L’âne, star de la ferme Grez-Neuville Grez-Neuville 8 juillet 2025 16:30

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Visite guidée de l’Asinerie de la Rivière, à Grez-Neuville.

Un élevage insolite de Baudets du Poitou au bord de la Mayenne. C’est un couple de propriétaires passionnés qui nous accueillent à l’Asinerie de la Rivière. Ils produisent du lait d’ânesse pour la cosmétique et sont aussi de fervents défenseurs de cette race d’ânes en voie de disparition. Au programme démonstration de traite d’ânesses, découverte des produits cosmétiques (savons, shampoings, crèmes…) et des créations de bijoux

à base de laine, initiation à la feutrine… Un moment de rencontre et de partage à vivre en famille !

Utile à savoir Tous les mardis pendant les vacances scolaires de juillet et août, vers 16h30, des visites commentées de l’asinerie sont également proposées.

Mardi 8 juillet à 16h30

Durée 1h

Gratuit

Réservation obligatoire (attention jauge limitée).

Accès à pied par le chemin de halage depuis le quai de l’Hirondelle à Grez-Neuville. Prévoir 10 minutes de marche. .

Asinerie de la Rivière

Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, guided tour of the Asinerie de la Rivière, in Grez-Neuville.

German :

Im Rahmen der vom Office de Tourisme de l’Anjou bleu organisierten P’tites Pépites, geführte Besichtigung der Asinerie de la Rivière, in Grez-Neuville.

Italiano :

Nell’ambito delle P’tites Pépites organizzate dall’Ufficio del Turismo dell’Anjou Bleu, visita guidata all’Asinerie de la Rivière, a Grez-Neuville.

Espanol :

En el marco de los P’tites Pépites organizados por la Oficina de Turismo de Anjou Bleu, visita guiada a la Asinerie de la Rivière, en Grez-Neuville.

