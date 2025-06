Les P’tites Pépites Les mains dans le beurre… et c’est tant mieux ! Tremblay Lieu-dit La Guiblaie Ombrée d’Anjou 8 juillet 2025 15:30

Maine-et-Loire

Les P'tites Pépites Les mains dans le beurre… et c'est tant mieux ! Tremblay Lieu-dit La Guiblaie Ferme LG Bio Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 15:30:00

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-08

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Atelier fabrication de beurre à la ferme LG BIO, à la ferme LG Bio au Tremblay.

À partir de la crème transformée à la ferme, fabriquez vous-même votre propre beurre à la force de vos bras et découvrez toutes les étapes de transformation.

Êtes-vous prêts à relever le défi ? 3, 2, 1… Barattez ! Enfilez votre tablier et mettez la main à la pâte, vous apprendrez à transformer la crème en beurre !

Mardi 8 juillet à 15h30

Durée 1h30

À partir de 5 ans

12€ par participant

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

Lieu-dit La Guiblaie Ferme LG Bio

Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, a butter-making workshop at the LG Bio farm in Tremblay.

German :

Im Rahmen der vom Office de Tourisme de l’Anjou bleu organisierten P’tites Pépites, Workshop zur Herstellung von Butter auf dem Bauernhof LG BIO, auf dem Bauernhof LG Bio in Le Tremblay.

Italiano :

Nell’ambito dell’evento P’tites Pépites organizzato dall’Ufficio del Turismo dell’Anjou bleu, laboratorio di produzione di burro presso l’azienda agricola LG Bio di Le Tremblay.

Espanol :

En el marco de la manifestación P’tites Pépites, organizada por la Oficina de Turismo de Anjou bleu, taller de fabricación de mantequilla en la granja LG Bio de Le Tremblay.

