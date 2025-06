Les P’tites Pépites L’histoire au fil de l’eau Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou 10 juillet 2025 10:00

Les P'tites Pépites L'histoire au fil de l'eau Châteauneuf-sur-Sarthe

10 juillet 2025 10:00

fin : 2025-07-10

2025-07-10

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Visite guidée de La Maison de la Rivière, à Châteauneuf-sur-Sarthe.

La Maison de la Rivière vous ouvrira ses portes Château de la Montchevalleraie pour une visite guidée exceptionnelle. Ce sera l’occasion de découvrir ce musée unique, dédié à la navigation

ancienne avant l’arrivée des écluses. Laissez-vous guider à travers les expositions interactives et apprenez-en plus sur le fonctionnement des moulons d’autrefois. Après ce voyage autour de l’histoire de la batellerie, la rivière n’aura plus aucun secret pour vous.

Une escapade sur l’eau, sans se mouiller vous attend ! Un moment à la fois ludique, instructif et ressourçant !

Jeudi 10 juillet à 10h

Durée 1h30

Tout public.

Gratuit

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

1 Cour du Moulin

Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, guided tour of La Maison de la Rivière, in Châteauneuf-sur-Sarthe.

German :

Im Rahmen der vom Office de Tourisme de l’Anjou bleu organisierten P’tites Pépites, Führung durch das La Maison de la Rivière in Châteauneuf-sur-Sarthe.

Italiano :

Nell’ambito della serie P’tites Pépites organizzata dall’Ufficio del Turismo dell’Anjou Bleu, visita guidata a La Maison de la Rivière, a Châteauneuf-sur-Sarthe.

Espanol :

En el marco del ciclo P’tites Pépites organizado por la Oficina de Turismo de Anjou Bleu, visita guiada a la Maison de la Rivière, en Châteauneuf-sur-Sarthe.

