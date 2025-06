Les P’tites Pépites Maraîcher du coin, passion en main ! Nyoiseau Le Pré de chez Vous Segré-en-Anjou Bleu 5 juillet 2025 10:30

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, visite guidée d’une ferme maraîchère, au Pré de Chez Vous à Nyoiseau.

Alexis Pedrot, maraicher bio cultive sur son exploitation à taille humaine des légumes dans le respect de notre environnement. Il parlera de ses valeurs, de son engagement, de son travail au quotidien et de ses techniques culturales.

En fin de visite, il sera possible de découvrir l’espace dédié à la cueillette des fraises !

Le saviez-vous ? un marché de producteurs a lieu le vendredi soir directement à la ferme.

Samedi 5 juillet à 10h30

Durée 1h

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

Le Pré de chez Vous La Gastinaie

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, a guided tour of a market-garden farm at Le Pré de Chez Vous in Nyoiseau.

German :

Im Rahmen der vom Office de Tourisme de l’Anjou bleu organisierten « P’tites Pépites », geführte Besichtigung eines Gemüsebauernhofs, in Pré de Chez Vous in Nyoiseau.

Italiano :

Nell’ambito della serie P’tites Pépites organizzata dall’Ufficio del Turismo dell’Anjou Bleu, visita guidata a una fattoria-orto presso Le Pré de Chez Vous a Nyoiseau.

Espanol :

En el marco de la serie P’tites Pépites organizada por la Oficina de Turismo de Anjou Bleu, visita guiada a una granja hortícola en Le Pré de Chez Vous en Nyoiseau.

