Les P’tites Pépites Modeler, créer, recommencer Chambellay Route de Montreuil Chambellay 12 juillet 2025 10:00

Maine-et-Loire

Les P’tites Pépites Modeler, créer, recommencer Chambellay Route de Montreuil Parc résidentiel de Loisirs Chambellay Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Découverte et initiation à la potherie, au Parc Résidentiel des Loisirs à Chambellay.

Lors de cet atelier découverte sous une yourte, vous apprendrez avec la céramiste Florence Landais les premiers gestes techniques qui ouvrent la porte sur le monde mystérieux et immense de la poterie.

Vous réaliserez une pièce que vous pourrez emporter chez vous à la fin de la séance. Vous pourrez ensuite la laisser sécher pour la peindre ou la vernir.

Samedi 12 juillet à 10h

Durée 1h30

12€ / participant

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

Route de Montreuil Parc résidentiel de Loisirs

Chambellay 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, discovery and introduction to pothery at the Parc Résidentiel des Loisirs in Chambellay.

German :

Im Rahmen der vom Office de Tourisme de l’Anjou bleu organisierten P’tites Pépites, Entdeckung und Einführung in die Potherie, im Parc Résidentiel des Loisirs in Chambellay.

Italiano :

Nell’ambito degli eventi P’tites Pépites organizzati dall’Ufficio del Turismo dell’Anjou Bleu, scoprite e imparate a conoscere la pothermia al Parc Résidentiel des Loisirs di Chambellay.

Espanol :

En el marco de las manifestaciones P’tites Pépites, organizadas por la Oficina de Turismo de Anjou Bleu, descubra y aprenda la cochinería en el Parc Résidentiel des Loisirs de Chambellay.

L’événement Les P’tites Pépites Modeler, créer, recommencer Chambellay Chambellay a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de tourisme Anjou bleu