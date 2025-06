Les P’tites Pépites Pagaye, trinque et savoure Thorigné d’Anjou Thorigné-d’Anjou 18 juillet 2025 17:00

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Sortie chill pédalo-apéro depuis la Cabane de Thorigné.

Soirée chill pour combiner détente et convivialité !

Au programme, départ pour une balade d’une durée d’1 heure en pédalo ou canoë au choix sur la rivière Mayenne. Ce temps de détente sera suivi d’un apéro convivial dans une guinguette La Cabane de Thorigné sans se mouiller les pieds dans l’eau !

Pour mieux profiter de l’été et sentir l’air frais des vacances en Anjou bleu !

Vendredi 18 juillet à 17h

Durée 1h30

10€ / participant

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, a chill pedal-apero outing from the Cabane de Thorigné.

German :

Im Rahmen der vom Office de Tourisme de l’Anjou bleu organisierten P’tites Pépites, Chill-Ausflug Pedalo-Apéro von der Hütte von Thorigné aus.

Italiano :

Nell’ambito delle P’tites Pépites organizzate dall’Ufficio del Turismo dell’Anjou Bleu, un’uscita in pedale-apéro da brivido con partenza dalla Cabane de Thorigné.

Espanol :

En el marco de los P’tites Pépites organizados por la Oficina de Turismo de Anjou Bleu, una salida pedal-apéro escalofriante desde la Cabane de Thorigné.

