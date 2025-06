Les P’tites Pépites Saveurs effervescentes Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence 15 juillet 2025 20:00

Maine-et-Loire

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Atelier boissons fermentées avec l’Appel du Végétal à Boco’quelicot, au Louroux-Béconnais.

Amélie de l’Appel du Végétal, éducatrice à la nature et l’épicerie Boco’quelicot vous invitent à découvrir les secrets des boissons fermentées d’ici et d’ailleurs. Rapide tour du monde des boissons à bulles, de ce qu’est la fermentation naturelle et les activateurs utilisés pour obtenir des boissons pétillantes.

Entre dégustation, partage, astuces, des échanges effervescents et naturels à profusion !

Mardi 15 juillet à 20h

Durée 1h30

12€ / participant

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

11 Rue de Rennes

Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, a fermented beverage workshop with Appel du Végétal at Boco?quelicot, in Le Louroux-Béconnais.

German :

Im Rahmen der vom Office de Tourisme de l’Anjou bleu organisierten P’tites Pépites, Atelier fermentierte Getränke mit l?Appel du Végétal in Boco?quelicot, in Louroux-Béconnais.

Italiano :

Nell’ambito della serie P’tites Pépites organizzata dall’Ufficio del Turismo dell’Anjou Bleu, laboratorio di bevande fermentate con l’Appel du Végétal presso il Boco?quelicot, a Le Louroux-Béconnais.

Espanol :

En el marco del ciclo P’tites Pépites organizado por la Oficina de Turismo de Anjou Bleu, taller de bebidas fermentadas con l’Appel du Végétal en Boco?quelicot, en Le Louroux-Béconnais.

