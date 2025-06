Les P’tites Pépites Secrets d’un château grandeur nature Aviré Segré-en-Anjou Bleu 10 juillet 2025 14:00

Maine-et-Loire

Les P’tites Pépites Secrets d’un château grandeur nature Aviré Lieu-dit La Montchevaleraie Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 14:00:00

fin : 2025-07-10

Date(s) :

2025-07-10

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Visite du Château de la Montchevalleraie, à Aviré.

Le château de la Montchevalleraie construit en schiste et moellons est typique des demeures familiales du 18e siècle. À l’intérieur, l’élégance et le raffinement de la décoration vous replonge au siècle des Lumières. À l’extérieur, séquoias, platanes, mélèze, marronnier, chênes verts, tulipier… se succèdent sur plus de six hectares pour composer un grand espace naturel avec parc à l’anglaise, roseraie, verger et étang.

La visite permettra aux visiteurs de partager la vie quotidienne des maisons de famille des siècles passés à travers la découverte des pièces de réception et de services.

Jeudi 10 juillet à 14h

Durée 1h30

À partir de 10 ans

8€ par personne

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

Lieu-dit La Montchevaleraie

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Office de Tourisme de l’Anjou Bleu, visit the Château de la Montchevalleraie, in Aviré.

German :

Im Rahmen der vom Office de Tourisme de l’Anjou bleu organisierten P’tites Pépites, Besichtigung des Château de la Montchevalleraie, in Aviré.

Italiano :

Nell’ambito della serie P’tites Pépites organizzata dall’Ufficio del Turismo dell’Anjou Bleu, visitate il Castello della Montchevalleraie ad Aviré.

Espanol :

En el marco del ciclo P’tites Pépites, organizado por la Oficina de Turismo de Anjou Bleu, visite el castillo de la Montchevalleraie, en Aviré.

L’événement Les P’tites Pépites Secrets d’un château grandeur nature Aviré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de tourisme Anjou bleu