Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Visite guidée d’une ferme de spiruline, à Noëllet.

Découvrir une ferme de spiruline en Anjou bleu ?

Cap sur la découverte de la ferme My Spiruline qui cultive cette microalgue. Jérôme Guerrand,

biochimiste et agronome de formation spécialisé en protection des cultures et création variétale de plantes cultivées vous présentera son métier, la culture de cette algue planctonique. Après une visite des bassins de culture, vous comprendrez l’importance de cette plante, en connaitrez ces vertus et comment elle peut se consommer.

Mardi 15 juillet à 16h et mardi 26 août à 10h

Durée 1h15

2€ / participant

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

La Foie

Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, guided tour of a spirulina farm in Noëllet.

German :

Im Rahmen der vom Office de Tourisme de l’Anjou bleu organisierten P’tites Pépites, geführte Besichtigung einer Spirulina-Farm in Noëllet.

Italiano :

Visita guidata a una fattoria di spirulina a Noëllet nell’ambito della serie P’tites Pépites organizzata dall’Ufficio del Turismo dell’Anjou Bleu.

Espanol :

Visita guiada a una granja de espirulina en Noëllet en el marco del ciclo P’tites Pépites organizado por la Oficina de Turismo de Anjou Bleu.

