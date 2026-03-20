Les P’tites poules à Navarrenx

Ancien presbytère Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Profitant du week-end artisanal de Pâques, les célèbres P’tites Poules ont choisi de débarquer à Navarrenx !

Tout au long du week-end, venez chercher et trouver les P’tites poules cachées dans l’antenne Navarraise du Moment Librairie (ancien Presbytère, à côté de la brasserie Shakespeare). Une véritable course aux énigmes s’offre à vous et vos enfants entre deux visites de stand d’art. .

Ancien presbytère Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31

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English : Les P’tites poules à Navarrenx

L’événement Les P’tites poules à Navarrenx Navarrenx a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Béarn des Gaves