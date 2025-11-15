Les P’tites Pousses Médiathèque Loudun

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun Vienne

Chaque année, le Pays Loudunais se rassemble autour de la semaine nationale de la petite enfance.

Cette année, du 15 au 22 mars, plusieurs ateliers, spectacles et activités sont organisés par les partenaires de la petite enfance sur le territoire.

Retrouvez deux séances Mini P-tites Pousses dans la programmation de cette année !

Pour les moins de 3 ans

Places limitées réservation conseillée .

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26

