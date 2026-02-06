Les P’tites Pousses Médiathèque Loudun

Les P’tites Pousses

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun Vienne

2026-02-21

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour aimer les livres ! L’équipe de la médiathèque propose une fois par mois des lectures d’histoires pour les bébés, les tout-petits et leurs familles.

Pour les moins de 3 ans

Réservation conseillée .

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26

