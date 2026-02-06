Les P’tites Pousses Médiathèque Loudun
Les P’tites Pousses
Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun Vienne
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour aimer les livres ! L’équipe de la médiathèque propose une fois par mois des lectures d’histoires pour les bébés, les tout-petits et leurs familles.
Pour les moins de 3 ans
Réservation conseillée .
