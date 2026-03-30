Les P’tites Pousses Médiathèque Loudun
Les P’tites Pousses Médiathèque Loudun samedi 11 avril 2026.
Les P’tites Pousses
Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Chaque année, le Pays Loudunais se rassemble autour de la semaine nationale de la petite enfance.
Cette année, du 15 au 22 mars, plusieurs ateliers, spectacles et activités sont organisés par les partenaires de la petite enfance sur le territoire.
Retrouvez deux séances Mini P-tites Pousses dans la programmation de cette année !
Pour les moins de 3 ans
Places limitées réservation conseillée .
Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26
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English : Les P’tites Pousses
L’événement Les P’tites Pousses Loudun a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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